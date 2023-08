Landkreis Dillingen

Wo man nach Ladenschluss noch einkaufen gehen kann

Plus An Selbstbedienungsautomaten und Vertrauenskassen können Menschen im Zusamtal rund um die Uhr einkaufen. Ihre Betreiber erzählen über Angebote und Erlebnisse.

Von Alexandra Schuster

Was tun, wenn Sonntagmittag die Eier für die panierten Schnitzel fehlen, plötzlicher Heißhunger nachts um elf aufkommt oder das Fleisch für die Grillparty vergessen wurde? Mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß schnell zum Automaten. Per Knopfdruck und dem nötigen Geld kann man sich das gewünschte Produkt einfach herauslassen. Regionale Lebensmittel gibt es in unserer Region mittlerweile an vielen Stellen rund um die Uhr. So sind auch ältere Menschen, die über keine Fahrgelegenheit mehr verfügen, mit fast allen Grundnahrungsmitteln versorgt.

Zwei Selbstbedienungsautomaten stehen in Binswangen

In Binswangen, Zusamaltheim, Unterthürheim und Gottmannshofen wird diese Verkaufsform schon länger angeboten. Direkt neben dem Feuerwehrhaus befindet sich in Binswangen ein rotes Schwedenhäuschen, in dem ein Selbstbedienungsautomat mit vielen gekühlten Produkten steht. Seit Dezember 2021 betreiben Katharina und Simon Winkler vom Genusshof Winkler einen Hofladen samt kleiner Hütte. Hier bieten sie viele regionale Produkte aus eigener Herstellung von ihrem Bauernhof, ebenso zugekaufte Produkte an. Das Prinzip des Verkaufs ist ganz einfach: Man wirft Geld in den Automaten und drückt den Knopf für das gewünschte Produkt. Zur Wahl steht eine große Palette an Lebensmitteln. Viele Nahrungsmittel, wie beispielsweise Kartoffeln frisch vom Feld, marinierte Steaks, Aufbacksemmeln, Nudeln und anderes lagern in dem Automaten.

