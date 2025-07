Zeitplan für AVV-MVV-Fusion „etwas ausgedehnt“

Der Landkreis Dillingen hat länger geprüft, ob er auch mit dem Altlandkreis Dillingen zum AVV, also dem Augsburger Verkehrsverbund, beitreten will. Eine Studie wurde angefertigt. Kaum war sie fertig, machte die Nachricht die Runde, dass der AVV nun seinerseits mit dem MVV, dem Münchner Verkehrsverbund, anbandeln möchte. Dieser erweitert sich demnächst auch Richtung Bad Tölz und Landsberg. Der Kreis Dillingen muss nun also entscheiden, ob er ganz oder teilweise diesem riesigen Verkehrsverbund beitreten will. Wie ist der aktuelle Stand?

