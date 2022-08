Landkreis Dillingen

06:30 Uhr

Zu heiß und zu trocken: Der Landkreis Dillingen schwitzt

Plus Mensch, Tier und Natur leiden unter der Hitzewelle. Die Folgen, besonders bei Feldern, Flüssen und Seen, im Landkreis Dillingen sind dramatisch. Wie lange das noch gut geht.

Von Günter Stauch

Sommerferien in Deutschland – und Temperaturen wie am Mittelmeer. Mit dem Start in den August strömt wieder Hitze nach Bayern. Dürrezeiten inklusive. Letztere hinterlassen ihre deutlichen Spuren. Auch im Landkreis Dillingen. Zum Beispiel zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen: Mehr Menschen suchen aufgrund von Hitzebeschwerden Arztpraxen auf, Bauarbeiter sind klatschnass geschwitzt, die Wiesen sind braun, erste Blätter fallen von den Bäumen - und jetzt auch noch im Trockenen liegende Bäche. Beim Brunnenbach in Finningen musste deshalb, wie berichtet, sogar schon eine große Rettungsaktion für die Bachmuschel organisiert werden.

