Es ist ein "verrücktes Jahr" für die Kraft- und Brennstofflieferanten

Die Unternehmen Im Landkreis Dillingen bekommen die Unsicherheit der Kundschaft zu spüren. Es gibt Hamsterkäufe und Irritationen wegen AdBlue, aber auch Solidarität.

Zuletzt waren es die Dieselfahrer, die sich Sorgen machten, nicht genügend AdBlue zu bekommen. Der Grund: Besitzer von neueren Dieselfahrzeugen müssen neben Kraftstoff regelmäßig AdBlue tanken. Ohne das Abgasreinigungsmittel bleiben die Autos stehen.

Zuletzt war immer mal wieder zu hören, dass es Engpässe bei der Versorgung mit AdBlue gibt. Doch Stefan Wagner von Stärkere Stoffe Wagner KG in Wertingen winkt ab. Der Inhaber und Geschäftsführer des Großhandelsunternehmens mit 108 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sagt: "Bei uns gibt es keine Engpässe. Wir können liefern."

Der Fachhändler in Wertingen hat ein großes Tanklager für AdBlue

Wagner erklärt die Hintergründe, warum es im Osten des Landes zu Engpässen gekommen ist. Dort hätten die Stickstoffwerke Piesteritz die Produktion für einige Monate gedrosselt, und deshalb sei dort AdBlue knapp geworden. Dagegen habe BASF in Ludwigshafen voll durchproduziert, sodass die Lage in der Region deutlich besser war. Als klassischer Fachhändler verfüge Wagner über große Tanklager, so habe er eine halbe Millionen Liter AdBlue auf Vorrat. Hinsichtlich des Preises für das Abgasreinigungsmittel sei es zu einer Beruhigung der Lage gekommen. Laut der Einschätzung von Wagner habe sich der Preis auf einem stabilen, aber auch höheren Niveau eingependelt.

Insgesamt gesehen habe sich das Geschäft beruhigt, so der Geschäftsführer. Man kehre in "das normale Fahrwasser" zurück. Derzeit müsse man einigen Betrieben Heizöl liefern, die nun diesen Brennstoff statt Gas nutzen. Einige Firmen können nämlich bivalent fahren, sprich mit Gas oder mit Öl ihre Produktion am Laufen halten. Gerade der Mittelstand, aber auch einige größere Firmen, würden diesen Schritt gehen, damit das Ziel, 20 Prozent Gas zu sparen, eingehalten werden könne. "Der Mittelstand hält das Rad am Laufen", sagt Wagner.

Es gab auch einige Hamsterkäufe

Ebenso wie bei Stärke Stoffe gibt es auch bei der Spedition und Mineralölvertriebs-GmbH Alois Killisperger in Wertingen keinen Engpass bei AdBlue. Wenn Katja Killisperger aber auf die vergangenen Monate zurückblickt, sagt sie: "Es war ein verrücktes Jahr." Immerhin habe es Mitte des Jahres eine turbulente Zeit mit einigen Hamsterkäufen gegeben. Immer wieder habe es Extreme gegeben. Es sei deutlich geworden, wie verunsichert zum Teil die Kundschaft war. Derzeit hätten sich aber die Nachfrage und das Angebot wieder eingependelt. Doch Killisperger ist aufgefallen, dass derzeit einige Kunden und Kundinnen mit dem Kauf von Heizöl oder Pellets warten, wenn sie noch genügend Vorrat haben. Diese würde darauf hoffen, dass der Staat vielleicht auch noch Vergünstigungen für diese Brennstoffe beschließt. Auch insgesamt habe sich das Verhalten der Kundschaft geändert. Die meisten seien jetzt wesentlich achtsamer, was die Energiekosten und den Verbrauch angehe.

Lesen Sie dazu auch

Ein weiterer Experte in Sachen Brennstoffhandel ist Georg Götz von Heizöl Brzank in Lauingen. Götz wollte sich aber gegenüber unserer Zeitung nicht zur aktuellen Lage äußern.

So viel kostet derzeit das Heizöl

Und wie ist die derzeitige Lage? Am Donnerstag habe Heizöl im Bundesmittel 156 Euro je 100 Liter gekostet, berichtet der Branchendienst Tecson. Damit sind die Heizölpreise um 5,9 Prozent günstiger als vor einer Woche, aber auch um 0,3 Prozent teurer als am Mittwoch. Im Vergleich zum vorigen Jahr (knapp 91 Euro je 100 Liter) ist Heilöl rund 65 Euro je 100 Liter beziehungsweise 72,1 Prozent teuer.