06:10 Uhr

Realschüler schwitzen über den Abschlussarbeiten

Plus Für die Absolventen gilt in diesem Jahr noch eine Besonderheit. Was die Schulen im Landkreis unternehmen, damit die Jugendlichen einen kühlen Kopf bewahren.

Für die Jugendlichen in den zehnten Klassen der Realschulen im Landkreis Dillingen hat die heiße Phase begonnen. Die Schüler und Schülerinnen stecken mitten in den Abschlussprüfungen. Sie "brüten" bei hochsommerlicher Hitze im wahrsten Sinne des Wortes über den gestellten Aufgaben. An der Donau-Realschule in Lauingen wird einiges unternommen, damit die Zehntklässler einen kühlen Kopf bewahren. Wie Schulleiter Peter Hüttl berichtet, versucht der Hausmeister bereits um sechs Uhr morgens kühle Luft in die Turnhalle zu bekommen. Zusätzlich werden Ventilatoren aufgestellt. In diesem Raum schreiben die 59 Jugendlichen ihre Abschlussprüfungen.

Die Aufregung war bei den Prüflingen im Landkreis Dillingen groß

In verschiedenen Räumen sitzen dagegen die 83 Mädchen und Buben in der St.-Bonaventura-Realschule in Dillingen, die ihren Abschluss schreiben. An der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen starteten am Mittwoch 121 Schülerinnen und Schüler mit den Abschlussprüfungen. Der Prüfungsauftakt erfolgte in der Zusamstadt mit den Deutschprüfungen, bei denen die Schülerinnen und Schüler eines von drei gestellten Themen im Bereich der Erörterung beziehungsweise des textgebundenen Aufsatzes bearbeiten mussten. Die Aufregung war spürbar, als die Schülerinnen und Schüler am Mittwochmorgen in der Turnhalle der Schule zusammenkamen, um ihre Prüfungsaufgaben entgegenzunehmen. Die Prüfungskommission unter der Leitung von Schulleiter Frank Rehli sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Rehli zeigte sich zufrieden mit dem Start der Prüfungsphase: "Die Lehrkräfte haben mit ihren jeweiligen Klassen gut gearbeitet und diese intensiv auf die Prüfungen vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass sie gute Ergebnisse erzielen werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

