Landkreis

11.08.2022

Touren, Party, Gesundheitsmarkt: Programm für Donautal-Radelspaß steht fest

Plus Am 11. September können die Teilnehmenden beim Donautal-Radelspaß in Wertingen schlemmen, Musik hören und vieles mehr. Es steigt auch eine große Party.

Von Elli Höchstätter

Da ist was los. Radler und Radlerinnen haben am Sonntag, 11. September, die Qual der Wahl. Beim Donautal-Radelspaß 2022 unter dem Motto "Schwäbisches Donautal – auf Natur-(Genuss)tour zwischen Donau, Zusam und Laugna" dürfen die Teilnehmenden zwischen drei verschiedenen Touren wählen. Fast noch schwieriger dürfte für die Radler und Radlerinnen die Entscheidung werden, welche der vielen attraktiven Stationen am Wegesrand sie ansteuern. Hier die Eckdaten:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen