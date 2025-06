Eine Art höchste Warnstufe vor einer Zikade im Landkreis Dillingen

„Die Zikade ist ohne jeden Zweifel da, aber jetzt brauchen wir keine Panik, sondern Lösungsansätze.“ So reagiert Erhard Würth vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen auf die Tatsache, dass Spaziergänger in der Region beim Passieren von dunkelgrünen Rüben- und Kartoffelfeldern immer wieder vereinzelte gelbe Schilder entdecken: Klebetafeln und Leimfallen, mit denen die Bauern die Anwesenheit von einem kleinen Insekt mit großer Wirkung abschätzen können. Während in Schwaben andernorts wegen des Schädlings bereits vor Wochen Alarm geschlagen wurde, gilt auch bei uns nun eine Art höchste Warnstufe.

Günter Stauch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Warnstufe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis