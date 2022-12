17 Bauplätze entstehen in Osterbuch

Der Gemeinderat schafft die notwendigen Voraussetzungen. Auch ein Gewerbegebiet in Laugna und ein Bebauungsplan in Bocksberg sind Thema.

Die Gemeinde Laugna plant, in Osterbuch 17 Bauplätze zu schaffen. Deshalb läuft derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans Am Sonnenhang IV. Die frühzeitige Beteiligung ist abgeschlossen. So stellten Mitarbeiter des Planungsbüros Steinbacher Consult im Gemeinderat den aktuellen Entwurf des Baugebiets vor, das direkt an die Wohnbebauung Am Sonnenhang III anschließt. Auch die Stellungnahmen der Bürger und Träger öffentlicher Belange waren Thema.

Zulässig sind Satteldächer, Walm-, Zelt- und Pultdächer. Bürgermeister Johann Gebele bat die Planer jedoch noch, Flachdächer aufzunehmen, "aber nur in Zusammenhang mit einer Begrünung". Nachdem aufgrund der Hanglage die Regen- und Schmutzwasserentsorgung ein zentrales Thema ist, sorgt auch diese Dachform für eine Entlastung, da durch die Dachbegrünung Wasser zurückgehalten wird. Durch Mulden und Geländeauffüllungen soll das Wasser gesammelt und geleitet werden, damit es bei Starkregen gedrosselt soweit möglich an den Grundstücken vorbei ins gemeindliche Abwassersystem geleitet wird.

Ausreichende Parkplätze könnten problematisch werden

Gemeinderätin Marion Bussmann sprach die Planer darauf an, dass es schwierig werden könnte, auf jedem der Grundstücke zwei Stellplätze plus einen Besucherparkplatz unterzubringen. Deshalb arbeiten die Planer für den Entwurf, der nochmals ausgelegt wird, gleich einen Vorschlag aus, wie diese Bereiche untergebracht werden könnten. Da die Straße keine acht, sondern sechs Meter breit werden soll, ist es laut Bürgermeister Gebele nicht möglich, am Straßenrand zu parken. "Sonst kommt das Müllauto und das Schneeräumfahrzeug nicht durch." Damit gibt es auch bei breiteren Straßen Probleme. Um die gewonnene Fläche wurden die Grundstücke vergrößert. Außerdem liegt die Ortsrandbegrünung komplett auf privatem Grund. "Da ein privates, landwirtschaftliches Grundstück anschließt, haben wir keine Möglichkeit, diese Anpflanzung zu pflegen", erläuterte der Bürgermeister.

Später in der Sitzung war noch ein Bauantrag Thema, weil im angrenzenden Baugebiet eine Terrasse und ein Hauseingang mit transparenten Polycarbonatplatten überdacht werden sollen. Dem Gemeinderat ist klar, dass diese Bereiche nicht mit roten oder braunen Ziegeln abgedeckt werden, wie im Bebauungsplan beispielsweise vorgeschrieben ist. Denn sie sollen ja hell und lichtdurchflutet sein. Doch das Landratsamt hat sein Veto eingelegt, weil eine transparente Abdeckung nicht dem Bebauungsplan entspricht. Deshalb wird sie auf Bitte von Bürgermeister Gebele im neuen Bebauungsplan aufgenommen. Nach Einarbeitung der notwendigen Änderungen wird der Bebauungsplan nochmals für vier Wochen aufgelegt. Wann, wird noch bekannt gegeben.

Auch die Stellungnahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans Gewerbegebiet West, das rechts von der Ortsverbindungsstraße Richtung Hettlingen liegen wird, besprach das Gremium und fasste den weiteren Auslegungs- und Billigungsbeschluss. Hier erklärte Gebele: "Der Gemeinde liegen Voranfragen für gewerbliche Bauflächen vor von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Betrieben." Unter anderem wurde bemängelt, dass die Gemeinde bereits andere Flächen für Gewerbebetriebe vorgesehen hat. Diese Grundstücke gehören jedoch nicht der Gemeinde und können auch nicht erworben werden.

Auch in Bocksberg soll gebaut werden können

Auch in Bocksberg wird ein Bebauungsplan aufgestellt, hinterhalb des Feuerwehrhauses Richtung Emersacker. Zwischen der Ortsdurchfahrt und der Laugna. Da es sich um Überschwemmungsgebiet handelt, wurde bei einer früheren Anfrage die Bebauung im Bereich vom Landratsamt nicht erlaubt. Wenn nun aber 25 Meter Abstand zur Laugna eingehalten werden, darf ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Denn damit sei eine Innerortsverdichtung möglich. Der Rat fasste den Beschluss für das Bauleitverfahren, das der Antragsteller bezahlen muss.

Außerdem bekam Laugna noch das Ergebnis einer Fahrgastbefragung vom ÖPNV. Dazu meinte der Bürgermeister: "Kleinere Busse und kürzere Taktungen wären das, was wir brauchen."