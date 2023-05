Laugna

17:30 Uhr

5000 Euro Schaden: "Das ist kein Freinachtsscherz mehr"

Ein unbekannter Täter hat diesen Zaun in der Hettlinger Straße in Laugna beschmiert und einen Schaden von 5000 Euro verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Plus Unbekannte haben in Laugna einen Sichtschutzzaun beschmiert und verursachen einen Schaden in vierstelliger Höhe. Auch in Wertingen gibt es einen Vorfall mit hohem Schaden.

"Das ist doch kein Freinachtscherz mehr, das ist einfach Sachbeschädigung", sagt eine Hausbesitzerin aus Laugna. Noch immer kann sie nicht fassen, dass ein bislang unbekannter Täter ihren vor sechs Monaten errichteten Sichtschutzzaun aus Lärchenholz in der Hettlinger Straße beschmiert hat. Zu dem Ärger kommt der finanzielle Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat den Vorfall bereits bei der Polizei angezeigt.

Drei Zaunfelder in Laugna müssen mach Freinachtscherz ausgetauscht werden

Sie berichtet, dass sie lange überlegt habe, wie sie den Sichtschutzzaun gestalten solle. Schließlich habe sie sich für unbehandeltes Lärchenholz entschieden. Da die Latten nicht eingelassen sind, sickerte die Farbe ein, die in der Freinacht darauf geschmiert wurde. Die Hausbesitzerin vermutet, dass es sich hierbei gar nicht um Farbe, sondern ein Sprühprodukt aus dem Mechanikerbereich handelt, das stark öl- und bitumenhaltig ist, vergleichbar mit einem Unterbodenschutz. Dieses Material kann nicht mehr von den Latten weggeschrubbt werden. Die Folge: Die betroffenen drei Zaunfelder müssen entfernt und ersetzt werden. Der betroffenen Hausbesitzerin geht die Straftat nahe. Für sie fühle sich das Ganze wie ein Angriff auf ihre Gesundheit an, erklärt sie.

