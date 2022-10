Plus Um die Frage dreht sich das neue Stück, das die Theatergruppe Laugna spielt. Für die zehn Aufführungen sind ab November Reservierungen möglich. Außerdem steht ein Jubiläum an.

Inzwischen laufen die Leseproben bei der Theatergruppe Laugna. Dazu treffen sich die zehn Laiendarsteller mit ihrem Regisseur Alois Kotschner im Bürgerhaus. Auf dem Programm steht "Alois, wo warst du heute Nacht?", ein Stück des österreichischen Autors Hans Lellis. "Da sind nette Sprüche und Dialoge dabei, wir haben schon bei den Proben viel Spaß", macht Vorsitzender Hermann Rager-Kempter neugierig.