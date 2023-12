Laugna-Asbach

Eine wilde Elster bringt Freude und Ärger nach Asbach

Plus Erst war der Vogel hilflos. Schon bald entpuppt sich die Elster als schlau und teils gefährlich. Was Försterin Ascania Keis und die Asbacher aus der Zeit mit "Elsti" mitnehmen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Es war im Juli. Ein Sturm fegte über das Land, riss zahlreiche Bäume mit. Ein paar Tage später ist die Försterin Ascania Keis mit einem Kollegen in Laugna unterwegs. Am Straßenrand sieht sie eine kleine Elster sitzen, die ihren Schnabel weit aufreißt. Als sie das junge Tier zurück in den angrenzenden Garten setzen will, entdeckt sie dort zwei tote Elstern, vermutlich Geschwister. Kurzerhand nimmt die 36-jährige Asbacherin das lebende Tier mit. Eine Entscheidung mit Folgen.

Die kleine Elster erweicht das Herz der Asbacher Försterin

Als Försterin weiß Ascania Keis, dass Wildtiere in die Natur und nicht unter die Menschen gehören. Doch die kleine Elster erweichte in dem Moment ihr Herz. Zuhause bereitet sie ihr ein kleines Nest, polstert eine Schachtel mit Moos aus und stellt sie samt Tier in die Garage. Zunächst füttert sie mit Haferflocken, später mit Katzenfutter. Nach und nach erholt sich die kleine Elster, wird von Tag zu Tag fitter. Irgendwann hüpft sie raus in die Hecken und fliegt auf die Bäume.

