Asbach hat neue Feuerwehr-Kommandanten

Die Feuerwehr Asbach hat ihre Spitze neu aufgestellt. Das war nun auch Thema im Laugnaer Gemeinderat. „Bereits bei meinem ersten Feuerwehreinsatz war klar, dass ich dieses Ehrenamt machen will“, erzählte der neu gewählte Erste Kommandant Patrick Probst. Sein Stellvertreter Philip Langenmair ist wie er seit 2013 dabei. Zu helfen, wenn jemand Unterstützung braucht, und die Gemeinschaft bei der Feuerwehr und im Dorf bestärken die beiden in der ehrenamtlichen Tätigkeit. Beim 29-jährigen Asbacher Probst liegt das schon in der Familie. „Bereits mein Großvater Helmut Probst übte das Amt des Ehrenkommandanten bei der Asbacher Feuerwehr aus“, so der Leiter. Er und der 26-jährige Langenmair freuen sich, die neue Aufgabe übernehmen zu dürfen.

Neue Besetzung bei der Feuerwehr Asbach bestätigt

Bereits Ende Januar haben die Neuwahlen stattgefunden. „Die Gemeinde muss dies noch bestätigen, da wir der Dienstherr der Feuerwehr sind“, erklärte Laugnas Bürgermeister Johann Gebele nun. In der Sitzung am Mittwochabend kam das Gremium dem nach.

Und auf der Tagesordnung standen noch weitere Themen. So haben Eltern aus Asbach eine Anfrage gestellt: Sie wünschen sich im unteren Teil des Dorfes eine Überdachung der Bushaltestelle. Das stellt sich jedoch als schwierig dar, da an dieser Kreisstraße ein Verbot zur Errichtung von baulichen Anlagen bis zu einer Entfernung von 15 Metern zur Fahrbahn vorliegt. Es gibt allerdings Ausnahmen. Dies ist vom Tiefbauamt des Landkreises zu prüfen.

Eltern wünschen sich die Überdachung einer Bushaltestelle in Asbach

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Vergabe des Straßennamens im Baugebiet „Am Sonnenhang IV“ in Osterbuch. Das Baugebiet wurde um 17 Bauplätze erweitert und benötigt einen neuen Straßennamen. Die Benennungen stehen im Ermessen der Gemeinde. Zur Wahl standen zwei Vorschläge: „Am Mühlholz“ und „Am Wiegenfeld“. Ohne Gegenstimmen entschied sich der Gemeinderat für den Namen „Am Mühlholz“.

Auch die Behandlung von Bauanträgen war ein Thema. In Laugna wurde die Erweiterung eines bestehenden Einfamilienhauses zu einem Zweifamilienhaus beantragt. Der Dachstuhl kommt runter und das Gebäude wird in Holzständerbauweise aufgestockt. Die zusätzliche Wohneinheit wird mit einem anthrazitfarbenen Satteldach ausgestattet. Im Erdgeschoss werden die Eltern wohnen und oben der Nachwuchs. Eine „ideale Lösung, so wie wir das wollen“, fügte der Rathauschef hinzu. Das Gremium stimmte einvernehmlich zu. Und auch ein paar Kilometer weiter in Bocksberg wurde ein Antrag auf einen Neubau – ein Wohnhaus mit Carport – gestellt.

Verschiedene Bauanträge in Laugna bringen Nachverdichtung voran

In Bocksberg führt ein Bauvorhaben an der Wertinger Straße schon seit Längerem zu Diskussionen. Hier wollen die Eltern hinten im Garten in einem seniorengerechten, kleinen Haus wohnen und die Tochter im Elternhaus. Ein kleiner Bereich des Gartens liegt jedoch außerhalb des Dorfgebiets. Somit kam es zur Aufstellung einer Einbeziehungssatzung, welcher der Gemeinderat zustimmte. Die Zufahrt darf nicht geteert werden und ein Begrünungsplan, welcher bereits beim Bauantrag gefordert wurde, muss eingehalten werden. Der Entwurf der Einbeziehungssatzung wurde einen Monat ausgelegt, damit Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen äußern konnten. Es gab nichts einzuwenden.

Abgesehen davon wies der Rathauschef noch auf die aktuelle Situation rund ums Thema Windenergie hin. Auf der Internetseite der Gemeinde Laugna können sich Bürgerinnen und Bürger ausführlich darüber informieren, welche potenziellen Flächen für den Bau von Windrädern in der Region ins Auge gefasst werden. Unter dem Punkt „Aktuelles“ findet sich die vierte Änderung des Regionalplans der Region Augsburg (9), Fortschreibung des Teilfachkapitels B IV 2.4.2 „Nutzung der Windenergie“. Bis Montag, 7. April, kann dazu Stellung bezogen werden.