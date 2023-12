Laugna

12:02 Uhr

Asbacher bekommen einen barrierefreien Zugang zur St.-Ottilia- Kirche

Plus Vor der Kirche in Asbach soll auch ein schöner Vorplatz entstehen. Bäume mussten für das Projekt weichen.

Von Alexandra Schuster Artikel anhören Shape

Kirchgänger im Laugnaer Gemeindeteil Asbach können sich freuen. Der Zugang zur Pfarrkirche St. Ottilia wird barrierefrei. Bei der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen einen einmaligen Zuschuss von 2800 Euro für den barrierefreien Zugang beschlossen. Bisher war der Zugang zur Kirche in dem 174 Einwohner zählenden Gemeindeteil mit der alten Treppenanlage nicht vorteilhaft. „Auf der alten Treppenanlage vor der Kirche ist es beschwerlich, hinaufzukommen“, sagte Bürgermeister Johann Gebele.

Die katholische Kirchenstiftung hat einen Zuschuss-Antrag bei der Gemeinde Laugna gestellt. Die Gesamtkosten liegen bei 71.683 Euro. Gebele wies darauf hin, dass die Gemeinde bei solchen Bauvorhaben in der Regel sechs Prozent der Gesamtkosten übernimmt. Da rund 25.000 Euro an Eigenmitteln der Kirchenverwaltung in Abzug von der Gesamtsumme gebracht werden können, werden sechs Prozent von 46.683 Euro bezuschusst. Somit hilft die Gemeinde Laugna mit einer Summe von 2800 Euro aus, damit die Kirche besser begehbar ist, ein schöner, großer Vorplatz entsteht und die Asbacher Kirche mit neuer Bepflanzung wieder in neuem Licht erstrahlen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen