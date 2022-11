Laugna

07:00 Uhr

Auch in Laugna muss mehr für das Abwasser bezahlt werden

In Laugna müssen die Bürger und Bürgerinnen künftig mehr Geld für das Abwasser bezahlen. Das entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Plus Bei dieser Erhöhung sind die höheren Strompreise noch nicht enthalten. Das könnte die Gebühren künftig noch mehr in die Höhe treiben.

Von Brigitte Bunk

Auch in Laugna müssen die Gebühren fürs Abwasser erhöht werden. Kämmerin Maria Reiber erläuterte in der Ratssitzung, wie der Gebührenbedarf von 284.000 Euro jährlich wieder hereinkommen soll in den Jahren 2023 bis 2026. Denn die Gemeinde darf bei diesem Posten weder einen Gewinn noch einen Verlust machen. Die Nachkalkulation der Jahre 2018 bis 2021 hatte eine Überdeckung von 110.000 Euro ergeben. Doch eine vorläufige Kalkulation des laufenden Jahres 2022 eine Unterdeckung von 60.000 Euro, die beim Errechnen der neuen Gebühren ebenfalls berücksichtigt wurde.

