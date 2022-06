Motorradfahrer schleudert in Graben und stirbt bei Unfall nahe Bocksberg

Über fünf Stunden blieb die Identität des Motorradfahrers zunächst unklar.

Ein Gutachter musste laut Polizei eingesetzt werden, um die Identität des Motorradfahrers herauszufinden, der am späten Sonntagnachmittag bei Bocksberg tödlich verunglückte (wir berichteten). Ohne die Beteiligung anderer Fahrzeuge war der 48-Jährige kurz nach 17 Uhr von der Staatsstraße 2036 in Richtung Laugna abgekommen. Er wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und durch den Sturz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Motorrad befanden sich nach Polizeiangaben keine Kennzeichen, auch der verunglückte Fahrer führte keinerlei Personalien mit sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle entsandt und das Motorrad sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Motorradfahrer auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verloren haben, so die Polizei und so von der Straße abgekommen sein.

An der Honda entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Staatsstraße war bis 20 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Über die Fahrgestellnummer und Zeugenbefragungen konnten schließlich gegen 22.30 Uhr die Personalien des Verunfallten festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 48-jährigen Mann aus dem Bereich Wertingen, der mit dem Motorrad eine Probefahrt unternehmen wollte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch