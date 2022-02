Laugna

vor 25 Min.

Das Gewerbegebiet in Laugna wird größer

Plus Ein Holzbaubetrieb will in Laugna erweitern – auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Richtung Hettlingen. Im Gemeinderat geht es auch um den Bau eines Rinderstalls und die Errichtung eines Unterstellplatzes.

Von Brigitte Bunk

Das Gewerbegebiet West in Laugna wird erweitert. Deshalb kommt ein Grundstück am Ortsrand in Richtung Hettlingen hinzu, das bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Bürgermeister Johann Gebele erklärte den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung, dass der angrenzende Holzbaubetrieb in der Hettlinger Straße erweitern möchte.

