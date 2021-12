Die Asbacher trauern um Helmut Probst

Der Ehrenkommandant von Asbach ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Tiefe Trauer herrscht in Asbach nach der Nachricht vom Tod des 83-jährigen Helmut Probst. Er lernte Maurer und arbeitete fast 50 Jahre in diesem Beruf. Beim Sportverein Osterbuch war er in jungen Jahren aktiv und zuletzt Ehrenmitglied. Besondere Verdienste hat sich Helmut Probst bei der Freiwilligen Feuerwehr Asbach erworben. Seit seiner Jugend war er begeisterter Feuerwehrmann. In seiner Jahrzehntelangen aktiven Zeit war er auch Kommandant der Wehr. Für seine großen Verdienste wurde er zum Ehrenkommandant ernannt. . (fk)