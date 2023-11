Laugna

12:08 Uhr

Die Dorferneuerung in Laugna geht in die finale Phase

Plus Noch zwei Maßnahmen, dann kann Laugna die Dorferneuerung abschließen. In den vergangenen 16 Jahren hat sich so viel verändert. Doch eine Aussicht trübt die Freude.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Ausgebaute Straßen, eine umgestaltete Dorfmitte und ein Haus für alle Bürgerinnen und Bürger: Laugna hat sich in den vergangenen 16 Jahren deutlich verändert - zum Besseren, findet Bürgermeister Johann Gebele. "Es gibt keinen Vergleich zu vorher", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Ortsdurchfahrt habe durch die Dorferneuerung seiner Meinung nach am meisten gewonnen. Dort wurden Gehwege barrierefrei gestaltet, Bushaltestellen erneuert und Bäume gepflanzt. "Ein großer Schritt" sei das gewesen, sagt Gebele, sowohl vom Sicherheitsaspekt als auch was die Optik angeht. Jetzt geht die Dorferneuerung in ihre finale Phase.

Insgesamt elf Maßnahmen seien Teil der Dorferneuerung gewesen. Die Straßen im Ort wurden saniert, ihre Bordsteine abgeflacht, damit sie kein zu großes Hindernis mehr für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen darstellen. Dazu kommt die Neugestaltung des Umfelds der Pfarrkirche St. Elisabeth und die Umgestaltung des Rathauses sowie das neu entstandene Bürgerhaus plus Vorplatz. Für Gebele eine "riesen Aufwertung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen