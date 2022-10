Die Laugnaer leben ohne Bäcker, dafür mitten in der Natur

Plus Ihre Lebensqualität schätzen die Menschen beim Heimat-Check, auch wenn es mit dem Einzelhandel vor Ort sehr schlecht aussieht. Bei selbst gebranntem Laugnawasser wäre eine Verbindung besonders wichtig.

"Ich fühle mich sehr wohl in meinem Wohnort und bin froh, hier leben zu dürfen." Diese Rückmeldung beim Heimat-Check unserer Zeitung bringt auf den Punkt, was die Laugnaer mehrheitlich empfinden. Die Lebensqualität nämlich schätzen sie überdurchschnittlich hoch ein. Ihr geben sie insgesamt die meisten Punkte, wenn sie auch vor allem eines vermissen: den Einzelhandel.