Laugna erhält schnelles Internet: So profitieren die Bürger von der Verbesserung

Streamen, spielen, arbeiten oder im Internet surfen. All das können 370 Haushalte beziehungsweise Büros in Laugna bald mit bester Internetanbindung. Der Grund: In dem Ort werden „echte Glasfaseranschlüsse“ verlegt, sprich die Glasfaserleitung reicht bis ans Haus. Doch die Arbeiten starten erst noch und die Verlegung der Leitungen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie sieht der Zeitplan genau aus?

Hintergrund: Der Glasfaseranbieter M-net erweitert gemeinsam mit miecom-Netzservice aus Binswangen und dessen weiterem Kooperationspartner Deutsche Telekom das Glasfasernetz in den Ortsteilen Asbach, Bocksberg und Osterbuch der Gemeinde Laugna. Laut einer Pressemitteilung von M-Net habe nun die Gemeinde einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit den ausbauenden Unternehmen geschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis ins Haus oder die einzelnen Wohnungen beziehungsweise Büros profitieren bald rund 370 Haushalte und Gewerbebetriebe von Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und künftig noch mehr.

30 Betriebe in der Gemeinde Laugna erhalten den Glasfaseranschluss

Mit der Vertragsunterzeichnung ist nun der Grundstein für den Ausbau gelegt. Bis 2030 werden knapp 335 Privathaushalte und über 30 Gewerbebetriebe im Ausbaugebiet mit zukunftssicheren Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür werden im Zuge des Ausbaus neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von mehr als fünf Kilometer verlegt.

Der Hausanschluss ist für die förderfähigen Gebäudeeigentümer im Rahmen des nun vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos. Für Eigentümer, die diese Gelegenheit nicht wahrnehmen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt für einen Anschluss entscheiden, können hingegen laut Auskunft von M-net erhebliche Kosten für die individuelle Nacherschließung anfallen.

Es werden keine Kupferkabel verwendet

Bei dem sogenannten FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home) wird komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen hinein errichtet. Die Bauarbeiten für den Ausbau in der Gemeinde Laugna starten im kommenden Jahr und sollen bis 2030 abgeschlossen sein. Bereits 2012 haben miecom und M‑net den Hauptort sowie die Ortsteile Asbach und Bocksberg mit Glasfaserleitungen bis zu den Kabelverzweigern am Straßenrand erschlossen. Von 2019 bis 2022 folgten weitere Ausbaumaßnahmen.

Was der Bürgermeister von Laugna dazu sagt

Der Bürgermeister von Laugna, Johann Gebele, sagte: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde.“ (AZ)