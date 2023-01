Die Faschingsprinzessin der Höchstädter Schlossfinken kommt aus Laugna

Plus Michelle Gerblinger und ihr Freund Steffen Gerstmeier sind die diesjährigen Regenten der Höchstädter Schlossfinken. Wie sie dazu kamen und was das Dabeisein im Faschingsverein für sie ausmacht.

Wenn Michelle Gerblinger und ihr Freund Steffen Gerstmeier über die Auftritte im Kreis der Höchstädter Schlossfinken sprechen, die Busfahrten und die Feiern danach, strahlen ihre Gesichter. Sie sind sich einig: "Wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, ist alles schön." Warum? "Der Zusammenhalt, jeder hilft jedem, da gibt es kein Ausgrenzen." Das Ziel der jungen Frau aus Laugna, die bald ihren 22. Geburtstag feiert, war schon, seit sie denken kann, einmal als Prinzessin auf der Bühne zu stehen. Doch wie kam sie zu den Höchstädter Schlossfinken?