vor 2 Min.

Jagdpächter findet Schlachtabfälle direkt an der Straße

Plus Die Polizei vermutet, dass das Schwein fachmännisch zerlegt wurde. Aber warum wurde es derart entsorgt?

Von Benjamin Reif

Auf seiner routinemäßigen Revierfahrt machte Ulrich Reitenberger senior eine unappetitliche Entdeckung. In einer kleinen Senke am Straßenrand, an einem Wäldchen zwischen Bliensbach und Laugna, lagen Schlachtabfälle zwischen Gras und Laub herum. „So eine Schweinerei habe ich noch nicht gesehen“, sagt Reitenberger.

