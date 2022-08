Laugna/Landkreis

18:01 Uhr

Reicht die Geschwindigkeit beim Waldumbau in der Region?

Plus Die Waldbesitzervereinigung Region Augsburg hat mit Roland Barth ein neues Vorstandsmitglied. Geschäftsführer Jürgen Kircher gibt den Mitgliedern einen guten Rat.

Von Brigitte Bunk

Bei der Mitgliederversammlung der Waldbesitzervereinigung Region Augsburg (WBV) stellte Geschäftsführer Jürgen Kircher klar: „Ich bin seit 32 Jahren professionell im Wald unterwegs, aber so ein sprunghaftes Auf und Ab, wie es 2021 und 2022 gelaufen ist, das kannte ich vorher nicht.“ Auch heute wisse die deutsche Sägeindustrie nicht, wo es hingehe. Der Krieg in der Ukraine mache die Situation unwägbar und die Lager in den Häfen der ganzen Welt seien voll. Und dann warnt er noch vor einer anderen Gefahr.

