Laugna greift fast auf seine gesamte finanzielle Rücklage zurück

Die Gemeinde Laugna investiert und entnimmt rund zwei Millionen Euro aus den Ersparnissen. Das ist dieses Jahr im Haushalt geplant.

Zahlreichen Kommunen im Landkreis Dillingen fehlen in diesem Jahr Einnahmen. Die Gemeinde Syrgenstein etwa musste fast ihre gesamte Rücklage, knapp zwei Millionen Euro, entnehmen. So geht es auch der Gemeinde Laugna, die in diesem Jahr rund 1,8 Millionen Euro davon benötigt und noch 36.000 Euro übrig lässt. Denn die Zusamtaler Gemeinde möchte einiges investieren, wie sich bei der vergangenen Gemeinderatssitzung zeigt. Darin dreht sich alles um den Haushalt.

Der Verwaltungshaushalt hat 2024 ein Volumen von 3.535.000 Euro, der Vermögenshaushalt 2.649.000 Euro. Ein großer Bestandteil dieser Investitionen ist das Neubaugebiet "Sonnenhang IV" in Osterbuch. Für die Planung der dortigen Abwasserbeseitigung sind 600.000 Euro im Haushalt vermerkt. Weitere 250.000 Euro sind für die Erschließung eingeplant, 200.000 für die weitere Planung der Abwasserbeseitigung im Jahr 2025 und noch 250.000 Euro für die weitere Erschließung. Auch das Regenrückhaltebecken "Kreppgraben" wird die Gemeinde in diesem Jahr voraussichtlich eine halbe Million Euro kosten.

Personalkosten steigen auch in Laugna

Ein weiterer Punkt, der die Gemeindekasse in diesem Jahr stark belasten wird, sind die gestiegenen Personalkosten. 2023 waren es noch etwa 525.000 Euro, in diesem Jahr rechnet Laugna mit rund 720.000 Euro. Zusätzlich steigt die Kreisumlage um 70.000 Euro auf 978.000 Euro, die VG-Umlage, die an die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen abgegeben werden muss, wird mit 290.000 Euro beziffert. Auf der anderen Seite kann die Gemeinde mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 424.000 Euro rechnen. Die Gewerbesteuer fällt zwar um 60.000 Euro geringer aus als im Vorjahr, beträgt aber noch 490.000 Euro. Und der Einkommensteueranteil wächst leicht auf 1.170.000 Euro an.

In diesem Jahr soll auch mit dem Breitbandausbau der Gemeinde im Rahmen der Gigabitrichtlinie begonnen werden. Das heißt: Laugna schießt die gesamte Summe vor, in diesem Jahr sind das voraussichtlich 300.000 Euro, und der Freistaat übernimmt 90 Prozent der Kosten. Deshalb sind im Haushaltsplan 270.000 Euro Zuschuss dafür als Einnahmen vermerkt, auch wenn Bürgermeister Johann Gebele daran zweifelt, dass das Geld in diesem Jahr noch auf dem Konto landen wird. Für das Jahr 2025 plant die Gemeinde für den Glasfaserausbau 600.000 Euro ein, für 2026 wieder 300.000 Euro. Danach sollte jedes Haus, das bisher noch weniger als 100 Mbits pro Sekunde empfangen kann, mit Glasfaser versorgt sein.

Die Kläranlage in Laugna bekommt eine Entwässerungsanlage

Für die Kläranlage soll in diesem Jahr eine Schlammentwässerungsanlage angeschafft werden. Denn für den Transport des Klärschlamms fallen aktuell hohe Kosten an. Mit der neuen Maschine sinkt die Menge an Material, die transportiert werden muss, drastisch. Auch wenn das Gerät etwa 100.000 Euro kosten soll: "Das haben wir in drei Jahren wieder drin", sagt Bürgermeister Gebele.

Der Schuldenstand der Gemeinde Laugna nimmt in den vergangenen Jahren stetig ab. Im Haushaltsjahr 2024 rechnet Kämmerin Maria Reiber mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 1.434.000 Euro, rund 160.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei 896,47 Euro, rund 200 Euro höher als der Durchschnitt in vergleichbaren bayerischen Gemeinden.