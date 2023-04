Neue Funkmasten geplant: "Der Handyempfang in Laugna ist katastrophal"

Der Gemeinderat hat zwei Flächen für den Bau von Funkmasten ausgewählt. Wann dort gebaut wird, ist aber noch unklar.

Johann Gebele, der Bürgermeister der Gemeinde Laugna, redet nicht lange um den heißen Brei herum. "Der Handyempfang im Gemeindegebiet ist katastrophal", sagt er. Das ärgert nicht nur die Privatleute, sondern bereitet auch den Rettungskräften, wie der Feuerwehr, große Probleme. Der Grund: Die alten Funkgeräte wurden digitalisiert, und damit diese nun funktionieren, braucht es ein funktionierendes Funknetz.

Zwei Funkmasten könnten somit in der Gemeinde Laugna gebaut werden

Doch das Funkloch rund um Laugna soll bald der Vergangenheit angehören. Wie Gebele in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärte, sind zwei Standorte für neue Funkmasten geplant. Einer davon ist für einen Standort bei Laugna in Richtung Bocksberg anvisiert, der andere bei Osterbuch. Beide Flächen sind laut Gebele jeweils ein gutes Stück vom Ort entfernt. Jetzt müssten laut Auskunft des Rathauschefs nur noch die entsprechenden Verträge unterzeichnet werden. Die Fläche bei Laugna muss angemietet werden, die andere ist bereits im Besitz der Gemeinde. Wie und wann dann gebaut werde, sei noch unklar, so Gebele. Die Gemeinde stellt nur die Flächen zur Verfügung. Bei Laugna könnte dann Telekom einen Mast bauen, bei Osterbuch die Firma Telefónica.

Weiteres Thema waren die Wochenendhäuser in Hinterbuch

Weiteres Thema im Gemeinderat war die Flächennutzungsplanänderung für Hinterbuch. Hier ging es um den Bereich der Wochenendsiedlung mit acht Häusern. Dieser soll nicht wie ursprünglich geplant als Dorfgebiet, sondern weiterhin als Sondergebiet ausgewiesen werden. Hintergrund seien die rechtlichen Vorgaben für eine derartige Siedlung, so Gebele. Für diese Änderung im Flächennutzungsplan konnte schließlich der Feststellungbeschluss getroffen werden.

Der Rat beschäftigte sich an diesem Abend außerdem mit den Grünflächen der Gemeinde. Dazu zählen beispielsweise Spielplätze, Sportplätze und die Kneipp-Anlage. Bislang gab es für die Benutzung dieser Areale keine Satzung. Doch das wird sich ändern, denn der Rat beschloss, eine Mustersatzung dafür zu übernehmen. Somit habe man für den Fall, das es Probleme gibt, eine rechtliche Handhabung, erklärte Gebele diesen Schritt. Außerdem aktualisierte der Gemeinderat die Verordnung über das Einschränken des freien Umherlaufens von großen Hunden und Kampfhunden und über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen.

Lesen Sie dazu auch