Laugna/Rieblingen

06:00 Uhr

Zwei große Weiden müssen weichen

Plus Warum die Bäume in der Gemeinde Laugna gefällt wurden und was mit einer Hecke bei Rieblingen passierte.

Von Elli Höchstätter

Es waren zwei große Weiden, die in Laugna gefällt wurden. Eine davon stand an der Laugna in Richtung Geratshofen, die andere in der Nähe der Kneippanlage in Richtung Bocksberg. Der Anblick der gefällten Bäume stimmte so manchen Spaziergänger traurig. Laugnas Bürgermeister Johann Gebele erklärt, warum die Weiden weichen mussten: „Der Biber frisst die Bäume stark an.“ So seien die alten Bäume nicht mehr standsicher gewesen.

