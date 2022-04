Laugna/Wertingen

vor 51 Min.

Neue Linden in Laugna und Wertingen

Plus In Laugna steht der Baum auf einem Spielplatz, in der Zusamstadt am Lindenwegele.

„Verstehen Sie es als Anerkennung, was bisher in Laugna mit der Dorferneuerung auf den Weg gebracht wurde“, sagte Amtsleiter Christian Kreye. Künftig erinnert in Laugna auf dem Spielplatz beim Kindergarten eine Dorflinde an das Jubiläum „40 Jahre Dorferneuerung“ in Bayern.

