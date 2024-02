Laugna/Wertingen

17:33 Uhr

Wintermüde? Zwei Frauen aus dem Zusamtal wissen, was dagegen hilft

Plus In Laugna kann man Energie tanken, in Wertingen Salzluft schnuppern: Wir haben Tipps, wie die Zeit bis zum Frühlingsanfang noch schneller verfliegt.

Von Alexandra Schuster

Triste Tage, kaltes Wetter, Regen und viel zu wenig Sonne – zumindest dem Gefühl nach, oder? Zumindest wären vermutlich sicher viele Menschen bereit für den Frühling. In der warmen Jahreszeit fällt es vielen leichter das Glas halb voll, anstatt halb leer zu sehen. Wenn die ersten Sonnenstrahlen auf das Gesicht scheinen, merkt man sofort, wie positiv sich dies auf das Gemüt auswirkt. Die Fahrradwege, ob mit E-Bike, dem altgewohnten Fahrrad oder zu Fuß, füllen sich, die Straßencafés werden belebt und die Menschen zieht es nach draußen in die Natur. Ach, was klingt das schön. Aber es ist Winter. Noch. Nicht alle, aber viele Menschen werden derzeit von Müdigkeit und nicht so guter Stimmung geplagt. Wir haben Tipps gegen dieses Stimmungstief gesammelt – alles von Menschen für Menschen im Landkreis Dillingen. Damit kommt der Frühlingsanfang bestimmt schneller...

Ein Seminarraum in Laugna

Alexandra Sendlinger, Inhaberin der Energieoase in Laugna, hat etwa hilfreiche Empfehlungen. Seit 13 Jahren betreibt sie mit viel Herzblut und Engagement ihre Oase, in welcher sie Energiearbeit und Coachings anbietet. Wenn man den Seminarraum betritt, fühlt man sogleich die positive Energie. Sie hat bereits vielen Menschen, vor allem Frauen über vierzig, geholfen um wieder mehr Antrieb im Alltag zu haben, erzählt sie. „Ich versuche immer meinen Blick auf die positiven Dinge zu richten und achtsam zu sein“, erzählt Sendlinger. In der Winterzeit hat man einfach nicht die Aktivitäten wie im Sommer, beispielsweise ins Freibad zum Schwimmen gehen, an den See legen oder im Eiscafé ein leckeres Eis zu essen. In den warmen Monaten nimmt man sich öfter die Zeit und achtet somit unbewusst auf Auszeiten, welche wichtig für Körper, Geist und Seele sind. „Nasskaltes und trübes Wetter trägt da schon eher zu einer Antriebslosigkeit bei“, so die Besitzerin der Energieoase.

