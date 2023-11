"Zwoa harte Nüss" kommen in diesem Winter auf die Laugnaer Theaterbühne

Plus Das heitere Stück von Ulla Kling wurde vor 43 Jahren schon einmal aufgeführt. Die Platzreservierungen für die Aufführungen um den Jahreswechsel laufen auf Hochtouren.

In der Dorfmitte in Laugna im gemütlichen Bürgerhaus wird schon eifrig für zwölf Vorstellungen mit jeweils 200 Zuschauerplätzen im Dezember und Januar geprobt. Bis zur Generalprobe der Komödie von Ulla Kling „Zwoa harte Nüss“ ist es nicht mehr lang.

Die Laugnaer Theatergruppe hat sich in der Region einen guten Ruf erarbeitet und viel Lob für die Schauspielkunst und die amüsanten Stücke bekommen. Bürgermeister Johann Gebele kann dies nur bestätigen, „Die Aufführungen sind ein richtiger Kracher mit sehr talentierten Theaterleuten.“