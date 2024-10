Erfolgreiche Ausbildungen beim Feuerwehrnachwuchs

Dass die solide Ausbildung im Feuerwehr-„Handwerk“ eine der wichtigsten Grundlagen für dieses wichtige Ehrenamt darstellt, liegt auf der Hand. Im Laugna- und Zusamtal konnten kürzlich an einem Tag in zwei Orten Urkunden überreicht werden. In Laugna waren zur Zwischenprüfung in der Modularen Truppausbildung (MTA) 17 Teilnehmende angetreten, um ihr Wissen der Feuerwehr-Grundausbildung in Theorie und Praxis zu beweisen. Währenddessen stand in der Gemeinde Buttenwiesen die Abschlussprüfung der MTA auf dem Programm. Damit stehen diesen Feuerwehrleuten nun weiter Aus- und Fortbildungen in der Feuerwehr offen.

In Thürheim freuen sich die Feuerwehrleute der Gemeinde Buttenwiesen über den Abschluss der Ausbildung. Foto: Daniel Riegl

Die zuständigen Kreisbrandmeister Thomas Schuhwerk und Daniel Riegl zeigten sich in ihren jeweiligen Zuständigkeitsgebieten mit den starken Lehrgängen sehr zufrieden. Und so können die Freiwilligen Feuerwehren aus Binswangen, Bliensbach, Bocksberg, Buttenwiesen, Frauenstetten, Gottmannshofen, Laugna, Thürheim und Pfaffenhofen der Zukunft wieder ein Stück gelassener entgegensehen. Die Nachwuchsarbeit lohnt sich! (Daniel Fiebig)