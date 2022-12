23-Jähriger soll in Lauinger Disco geschlagen worden sein

Der Mann informiert die Dillinger Polizeiinspektion. Er hat zwei Promille Alkohol im Blut.

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet einen handfesten Streit in der Lauinger Diskothek. Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 4 Uhr teilte ein 23-Jähriger aus Lauingen über Notruf mit, dass er etwa eine Stunde zuvor von einem bislang Unbekannten in der Großraum-Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße geschlagen worden sei.

Der 23-Jährige soll zu Boden gestoßen und getreten worden sein

Der junge Mann, bei dem später laut Polizei eine Alkoholisierung von knapp 2,0 Promille festgestellt wurde, sei mit dem Unbekannten, der zuvor ein Mobiltelefon entwendet haben soll, in Streit geraten und kurz darauf von diesem zu Boden gestoßen und getreten worden. Dadurch erlitt der 23-Jährige offenbar Schmerzen im Bereich des linken Knies. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)