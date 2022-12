Auto wird vor der Diskothek in Lauingen beschädigt

An einem Auto wurden vor der Disco in Lauingen ein Kennzeichen und die Halterung verbogen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein weißer Mercedes der C-Klasse war im Zeitraum von Freitag, 19.45 Uhr, bis Samstag, 6.20 Uhr, vor der Großraum-Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen geparkt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug im Heckbereich von einem noch Unbekannten beschädigt.

Es entstanden nach Angaben der Polizei geringe Sachschäden am Kennzeichen, welches verbogen wurde, und der zugehörigen Halterung. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)