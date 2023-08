Die ersten Pläne für neuen V-Baumarkt in Lauingen stehen

Plus 8600 Quadratmeter Verkaufsfläche, Ladestationen für E-Autos und ein Kreisverkehr: Erste Entwürfe für den V-Baumarkt in Lauingen sorgen im Stadtrat für Begeisterung.

Als Geschäftsführer Michael Stöckle von der Georg Jos. Kaes GmbH mit seiner kurzen Präsentation fertig ist, überbieten sich die Stadträte regelrecht mit ihren Lobeshymnen auf den geplanten Baumarkt im Lauinger Osten. "Großartig, toll", findet Ursula Kigele aus der SPD-Fraktion das Vorhaben, "auf geht's, mach'mas", sagt ihr Stadtratskollege Rolf Brenndörfer von den Grünen. Auch die restlichen Fraktionen von FW, FDP und CSU loben das Projekt ausgiebig und signalisieren ihre Zustimmung.

Schon vor Jahren gab es für das Areal zwischen der Aral-Tankstelle und dem Gewerbegebiet im Osten Lauingens den Wunsch nach einem Baumarkt. Er blieb zunächst unerfüllt. 2020 folgte ein neuer Anlauf: Ein Investor wollte auf dem Gelände ein Einkaufszentrum bauen. Ein Bürgerentscheid stoppte das Vorhaben schließlich, knapp 63 Prozent stimmten gegen das Zentrum. Nun sieht es so aus, als ob sich alles zum Guten wendet. Bis spätestens 2025 soll im Lauinger Osten ein großflächiger V-Baumarkt entstehen.