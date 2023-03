Lauingen/Frauenriedhausen

vor 17 Min.

An diesen Straßen wird im Kreis Dillingen 2023 gearbeitet

Plus Die Sanierung von Straßen hat nichts Glamouröses an sich, aber verschlingt einen beträchtlichen Teil des Steuergelds. Auf diesen Kreisstraßen soll heuer gearbeitet werden.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Wasserschutz wird eine immer größere gesellschaftliche Aufgabe. Was dieser zuweilen an Verwaltungsaufwand und Arbeiten nach sich zieht, wurde einmal mehr in der jüngsten Sitzung des Dillinger Kreisentwicklungsausschusses deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

