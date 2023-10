Lauingen

18:00 Uhr

Hier werden Leichen zu einer Attraktion

Viele Besucher und Besucherinnen, unter ihnen Aislingens Bürgermeister Jürgen Kopriva (rechts), haben sich am Wochenende die Ausstellung "Echte Körper on Tour" im E-Park in Lauingen angesehen.

Plus Die Ausstellung "Echte Körper on Tour" zieht am Wochenende viele Besucher in den E-Park nach Lauingen. Das sind die Reaktionen.

Es ist schon etwa zweieinhalb Jahrzehnte her, dass heftig über die Körperwelten-Ausstellungen des Mediziners und Unternehmers Gunther von Hagens diskutiert wurde. Insbesondere aus kirchlichen Kreisen gab es eine deutliche Kritik daran, dass hier konservierte Leichen öffentlich zur Schau gestellt werden. Eine ähnliche Ausstellung mit dem Titel "Echte Körper on Tour – Von den Toten lernen" war nun am Wochenende im E-Park in Lauingen zu sehen. Sie hat viele Interessierte in die Albertus-Magnus-Stadt gelockt.

Für empfindlichere Gemüter ist die Ausstellung gewöhnungsbedürftig. Gleich nach der Kasse ist eine plastinierte Frauenleiche zu sehen, der Aufbau der weiblichen Brust wird demonstriert. Im Hintergrund erklingt meditative Klaviermusik. Die Ausstellung, die Leon Sperlich aus Raduhn in Mecklenburg-Vorpommern konzipiert hat, umfasst laut Pressemitteilung etwa 200 anatomische Exponate, plastinierte menschliche Körper, Skelette, Gliedmaßen, Organe. In Gläsern sind Föten zu sehen. Mit einem Blasebalg können eine Raucherlunge und eine gesunde Lunge aufgepumpt werden, bei dem kranken Organ bewegt sich nicht viel. Vor den fatalen Folgen des Rauchens wird gewarnt. Die Wissensvermittlung stehe im Vordergrund, sagt der Veranstalter.

