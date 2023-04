Karten zu gewinnen: Groove Coverage kommt in den T-Club nach Lauingen

Die Star-Band landete in den 2000er-Jahren einen Hit nach dem anderen. An Ostern ist die Gruppe in der Lauinger Diskothek. Es gibt Eintrittskarten zu gewinnen.

Zack – und schon hat man einen Ohrwurm. Songs wie "Moonlight Shadow", "Poison" oder "God is a Girl" haben vor mehr als 20 Jahren die Menschen auf der ganzen Welt begeistert und in wahre Ekstasen versetzt. Die Band Groove Coverage hat einen Hit nach dem anderen geliefert und die Charts immer wieder damit angeführt. Die Band, das sind DJ Novus und Sängerin Mell, gibt es immer noch. Seit 2002 touren die beiden Künstler ununterbrochen rund um den Globus und heizen auch zwei Jahrzehnte später noch richtig ein. Und das wollen sie auch am Ostersonntag, 9. April, in Lauingen machen. Den Verantwortlichen des Lauinger T-Clubs ist es gelungen, die Band zu sich in die Diskothek zu holen. Und das Motto der Band und des Abends ist vielversprechend: "Helden der 2000er".

Tickets gibt es an der Abendkasse im Lauinger T-Club

Für dieses einmalige Event im T-Club verlost unsere Zeitung fünfmal zwei Eintrittskarten. Sprich: Fünf Gewinner können mit je einer Begleitperson kostenlos am Ostersonntag in den Lauinger Club und mit Groove Coverage die Nacht zum Tag machen. Und so kann man gewinnen: einfach am Donnerstag, 6. April, um 13 Uhr unter Telefon 09071/794921 anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen – schnell sein, lohnt sich. Die Namen der Gewinner werden dann für Ostersonntag an der Abendkasse im T-Club hinterlegt. Und dann heißt es: morgens Eier suchen, abends abfeiern.

Groove Coverage sind die bisher einzige deutsche Nummer eins in China

Groove Coverage bietet auf jeden Fall Ohrwurm-Garantie. Mit über 13 Millionen verkauften Schallplatten, 15 Top-30-Charthits, weitere fünf in den Top 100 in Deutschland und Österreich, zahlreiche Musikpreise und Auszeichnungen, weltweite TV-Auftritte plus der bisher einzige deutsche Musikact mit einer Nummer eins Platzierung in China sprechen für sich.

Wer bereits in der Osternacht feiern will, kann das auch. Der T-Club hat am Ostersamstag ebenfalls geöffnet. Das Motto lautet dann: "Ladys Night" – in der Osterhasen-Edition, versteht sich. Die Betreiber versprechen am Karsamstag besondere Überraschungen, bis 23 Uhr gibt es unter anderem freien Eintritt für Frauen.

Am Karfreitag, 7. April, ist der T-Club geschlossen. Tickets im Vorverkauf für das Ostersonntag-Special mit Groove Coverage gibt es für zwölf Euro unter t-club.party sowie an der Abendkasse für 15 Euro. (sb)

