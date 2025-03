Polizei sucht nach Unfallfluchten in Laugna und Lauingen nach Zeugen

In Lauingen hat es am Donnerstag einen Fall von Unfallflucht gegeben. Zwischen 13 und 13.50 Uhr beschädigte laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten Opel Meriva in der Imhofstraße. Danach fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, suchen die Beamten nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise können an die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 gegeben werden.

Polizei Wertingen bittet um Hinweise

Auch in Laugna ereignete sich ein ähnlicher Fall. Zwischen Mittwoch, 26. März, 20 Uhr, und Donnerstag, 27. März, 6 Uhr, kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem Holzzaun in der Asbachstraße und fuhr ebenfalls davon, ohne den Schaden zu melden. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt ebenfalls wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08272/99510 zu melden. (AZ)