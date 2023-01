Lauingen

Schüler des Albertus-Gymnasiums gedenken der Opfer des Lauinger KZ

Schülerinnen des Albertus-Gymnasiums zünden unter der Gedenktafel an der Johanneskirche zwölf Kerzen an.

Plus Zum Holocaust-Gedenktag erinnern die Gymnasiasten vor der Kirche St. Johannes an die NS-Verbrechen in Lauingen.

Von Philipp Nazareth

Bei klirrender Kälte versammeln sich die Schülerinnen und Schüler auf dem Lauinger Friedhof. Eingepackt in dicke Winterjacken stehen die Jugendlichen in einem Halbkreis vor der Kirche St. Johannes. Das Albertus-Gymnasium begeht auf dem Friedhof jedes Jahr den Holocaust-Gedenktag. Die Schulgemeinschaft will damit an die Menschen erinnern, die in Lauingen dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Das Besondere daran ist, dass der Abiturjahrgang die Gedenkfeier weitestgehend selbst organisiert.

