97 Vereine geben der Lauterbacher Jubelwehr die Ehre

Mit zwölf mächtigen Böllerschüssen – für jede Festdame ein Schuss, und dem musikalischen Weckruf durch die Zusamtaler Musikanten startete Lauterbach in den vierten Festtag des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr.

Ab acht Uhr zogen die Vereine ins Festzelt ein und füllten es bis auf den letzten Platz. Pfarrer Klaus Ammich war beim Festgottesdienst die Freude über das kräftige Singen der großen Feuerwehrgemeinde ins Gesicht geschrieben. Er bezeichnete die Freiwillige Feuerwehr als „Spiegel unserer Zeit“.

Gerade die Feuerwehrleute stellen sich seit Jahrzehnten dem Fortschritt bei ihren vielfältigen Aufgaben. Der Geistliche machte ihnen Mut, sich den Anforderungen der Zeit zu stellen und dabei auch weiterhin als Vorbild für Zusammenhalt und gutes Miteinander zu wirken. Er rief die Mitglieder aller Orts- und Freundschaftsvereine auf, Vertrauen in die Zukunft zu haben, „denn wir brauchen uns gegenseitig gerade in schwierigen Zeiten, wo der Glaube und der Zusammenhalt in der Kirche schwinden. Nicht so in Lauterbach, wo sich das Gottvertrauen als sichtbares Zeichen in diesem Festgottesdienst widerspiegelt.“

Schon zur Mittagszeit tolle Stimmung

Nach der Segnung der Erinnerungsbänder sorgten die Festdamen mit passenden Versen für die feierliche Übergabe der künstlerisch wertvoll gestalteten Festbänder an den Jubel- und Patenverein Buttenwiesen. Anschließend spielten die Zusamtaler Musikanten zum zünftigen Frühschoppen mit Weißwurst, Brezen und frisch gezapftem Bier auf, was bereits zur Mittagszeit für fröhliche und ausgelassene Stimmung sorgte.

Punkt 14 Uhr gaben die Zusamtaler Musikanten das Signal für einen Festumzug, den Lauterbach in seiner reichen Geschichte noch nie gesehen hat. Fast hundert Vereine und neun Musikkapellen marschierten bei sommerlichen Temperaturen durch das Straßengeviert Lauterbachs. Links und rechts der Haupt- und Riedstraße säumten Hunderte begeisterter Zuschauer den farbenprächtigen Umzug, bestückt mit einigen Fahrzeugen und Feuerwehrspritzen aus den frühen Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Vereine aus fünf Landkreisen gaben dem Jubelverein die Ehre, darunter auch Lauterbach aus der Gemeinde Steingaden und aus Großbardau, 500 km entfernt im Herzen Sachsens gelegen.

Großes Finale mit prächtigen Fahnen

Der Einzug der Fahnen wurde zum glänzenden Fanal des Jahrhundertfestes. Über eine halbe Stunde dauerte das Fahnenschwenken beim Einmarsch, begleitet von tosendem Applaus der fast 2000 begeisterten Besucher. Vorsitzender Martin Süßner nannte zu Recht den fast zwei Kilometer langen Festzug den Höhepunkt der vier Festtage. Tief beeindruckt zeigte er sich von der Bereitschaft der vielen Vereine, nach Lauterbach zu kommen und die Gemeinschaft unter dem traditionellen Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ zu feiern. Bürgermeister Hans Kaltner hieb in die gleiche Kerbe und lobte den großen Zusammenhalt der Lauterbacher Wehr in diesen schwierigen Zeiten, den auch „Petrus“ mit einem himmlischen Sommerwetter belohnt hat. Als weitere Belohnung für diesen säkularen Kraftakt brachte der Bürgermeister für Martin Süßner das Gemeindekrügle mit. Landrat Markus Müller legte sein Manuskript auf die Seite und blies in das gleiche Horn. Er lobte die großartige Gemeinschaft der Lauterbacher Feuerwehr, die sich auch nach außen im bayernweit bekannten alle zwei Jahre stattfindenden Faschingsumzug zeigt. Alle Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für die Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft einsetzen, verdienten hohe Anerkennung und seinen persönlichen Respekt. Auch er hatte ein Krügle als Geschenk im Gepäck, das Landkreiskrügle.

Mit flotten, auch mal konzertanten Weisen der Thürheimer Blasmusik klang der Abend im Festzelt am Rande des Donaurieds aus. Wie sagte einst Karl Valentin: „Kultur ist schön, macht aber viel Arbeit!“