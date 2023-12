Adventlicher Seniorennachmittag mit Nikolaus in Lauterbach

Das Seniorenteam und der Pfarrgemeinderat haben zur adventlichen Runde mit Nikolaus, Musik und Sketchen in Lauterbach eingeladen.

Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen strömten in den Saal im Pfarrhof in Lauterbach, sodass alle Stühle an den liebevoll dekorierten Tischen besetzt waren. Denn das Seniorenteam und der Pfarrgemeinderat hatten zum adventlichen Seniorennachmittag eingeladen. Nach der Begrüßung von Gemeindereferentin Marlies Landherr und besinnlichen Worten von Pfarrer Mathias Kotonski konnten sich die Senioren am Kuchenbuffet bedienen.

Die Kirchenmäuse eröffneten den Reigen der musikalischen, literarischen und schauspielerischen Darbietungen mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern, zu denen auch die beliebte „Weihnachtsbäckerei“ gehörte. Dieter Proksch schilderte in einer Geschichte die Eindrücke des Erstklässlers Martin vom Besuch des Nikolaus, den er mit Bangen erwartete und der doch glimpflich verlief. Auch den Drohungen des Krampus stellte er sich mutig entgegen.

Der Nikolaus beehrte die Seniorenrunde in Lauterbach

Dann betraten Gabriele und Günther Kraus die Bühne. Seit seinem Eintritt in den Ruhestand wird er von ihr im Haushalt eingespannt, jetzt auch für das Backen der Weihnachtsplätzchen, natürlich unter ihrer strengen Aufsicht. Auch das Stricken hat er schon gelernt. Doch bei den Socken für die beiden Pfarrer musste er noch auf die Hilfe seiner guten Bekannten Lotte zurückgreifen.

Zwischenzeitlich spielten Theresa und Paulina Wech als „Lauterbacher Zweiklang“ auf der Klarinette und Querflöte adventliche und weihnachtliche Weisen. Im nächsten Sketch trafen sich dann Herr Mögele (Helmut Sauter) und Frau Vögele (Gerlinde Eckl) im Café Engel und philosophierten über den Winter, wobei er ihr ständig widersprach und in allem Guten etwas Schlechtes sah und umgekehrt. Schließlich kam es noch zu allerhand Un- und Missverständnissen.

Musik und Sketche gehörten zum adventlichen Seniorennachmittag

Auch der Besuch des Nikolaus durfte nicht fehlen. Dargestellt von Helmut Sauter trat er begleitet von den Engeln Ella Caesar und Emilia Eckl in den Saal. In geschliffenen Versen erinnerte er daran, wie früher der Nikolaustag gefeiert wurde und erzählte eine Legende vom Heiligen Nikolaus. Die Engel trugen dazwischen alte und neue Nikolaus-Gedichte vor. Ebenso erzählte er von den Seniorentreffen im Pfarrhof, im Pfarrgarten oder im Dorfladen von Lauterbach und lobte die fleißigen Helferinnen, die zu deren Gestaltung beitrugen. Diese hatten auch kleine Säckchen vorbereitet, die von den beiden Engeln an die Seniorinnen und Senioren verteilt wurden.

Vor der abschließenden Brotzeit trug Katharina Wagner die Geschichte vom kleinen Jörgele vor, der zum ersten Mal in einer Christmette war und bei dem Heiligen Geschehen so manches nicht richtig verstanden hat. (AZ)