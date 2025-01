Alles beim Alten bei der Wasserwacht in Lauterbach?

Bereits vier Jahre sind bei der Wasserwacht Ortsgruppe Lauterbach seit den letzten Neuwahlen der Vorstandschaft vergangen – damals noch unter Pandemiebedingungen und mit einer digitalen Mitgliederversammlung. Umso größer war das Vergnügen, nun wieder eine persönliche Veranstaltung anbieten zu können.

Im Amt bestätigt wurden Dominik Kienmoser als erster Vorsitzender und Johannes Wech als stellvertretender Vorsitzender. Patrick Kapfer übernimmt weiterhin das Amt des ersten technischen Leiters, Anja Kienmoser wurde als zweite technische Leiterin gewählt und Kathrin Struthmann ebenfalls im Amt der Kassiererin bestätigt. Neu im Amt und von den Jugendlichen der Ortsgruppe gewählt sind als erste Jugendleiterin Lena Gerblinger und als stellvertretende Jugendleiterin Franziska Wackenhut. Sabrina Wech, Florian Schmidt, Alina Kienmoser und Anja Reiner komplettieren die Vorstandschaft als Beisitzer.

Ein herzliches Dankeschön richtet sich an die ausgeschiedenen Mitglieder der bisherigen Vorstandschaft für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit. Die amtierende Vorstandschaft freut sich auf die bevorstehende Amtszeit und läutet diese gleich mit den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Ortsgruppe Lauterbach ein. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange und die Bevölkerung darf sich auf ein Badfest im größeren Rahmen am 28. und 29. Juni 2025 im Freibad Lauterbach freuen. (AZ)