Auch der Nikolaus kommt zum adventlichen Nachmittag in Lauterbach

Besinnliche und unterhaltsame Stunden gibt es für die Senioren und Seniorinnen aus der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen. Mit dabei sind auch die Kirchenmäuse.

Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen begrüßte Gemeindereferentin Marlies Landherr im Saal im Pfarrhof in Lauterbach, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Der Pfarrgemeinderat und das Seniorenteam Lauterbach hatten zum adventlichen Nachmittag eingeladen. Nach besinnlichen Gedanken von Pfarrer Klaus Ammich wurde Kaffee und Kuchen serviert.

Gabi und Günther Kraus spielen ein Ehepaar im vorweihnachtlichen Stress

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Hans Kaltner auch auf aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde ein. Die Kirchenmäuse, unter der Leitung von Sandra Proksch und von Gudrun Caesar mit der Gitarre begleitet, trugen sehr lebendig adventliche und weihnachtliche Lieder vor. Gabi und Günther Kraus spielten ein Ehepaar, das sich im vorweihnachtlichen Stress in die Haare kommt, als es um die Themen Geschenke und Christbaum geht. Ebenso unterhaltsam war die Geschichte von Dieter Proksch. Im ostfriesischen Dorf Kleinfunixwerdersiel wird nämlich in der Heiligen Nacht nicht das Evangelium nach Lukas, sondern das nach Ole verkündet. Denn dieser Ole brachte einmal beim Krippenspiel in der Rolle des Wirts einiges durcheinander.

Die Kirchenmäuse, unter der Leitung von Sandra Proksch und von Gudrun Caesar mit der Gitarre begleitet, trugen adventliche und weihnachtliche Lieder vor. Foto: Mathias Kotonski

Auch der Besuch des Nikolaus durfte nicht fehlen, in bewährter Weise von Helmut Sauter verkörpert. In seinen Versen sprach er das Zeitgeschehen an, sowie die Situation der Senioren vor Ort, die sich während der Corona-Einschränkungen nicht mehr zu den monatlichen Zusammenkünften treffen konnten. Stattdessen wurden in der Kirche besondere Gottesdienste für Senioren gefeiert. Umso größer ist nun die Freude, dass nun wieder regelmäßig Seniorennachmittage stattfinden, sei es im Pfarrhof oder im Dorfladen. Der Nikolaus ermutigte die Anwesenden, mit Optimismus und Gottvertrauen in die Zukunft zu blicken. Begleitet wurde der Nikolaus von den beiden Engeln Emilia Eckl und Paulina Wech, die durch das Vortragen von Gedichten zum gelungenen Auftritt des Nikolaus beitrugen. Krankheitsbedingt konnte der Lauterbacher Dreigesang diesmal nur als Duett, bestehend aus Marlies Landherr und Johanna Wech, auftreten. Nach einer Brotzeit traten die Besucher dankbar für einen schönen Nachmittag den Heimweg an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch