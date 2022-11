Autofahrer streift bei Lauterbach mit seinem Wagen einen Lkw

Der Wagen wird in einen Straßengraben geschleudert. Dier junge Mann wird vorsorglich ins Wertinger Krankenhaus gebracht.

Einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro hat ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2027 bei Lauterbach verursacht. Kurz vor 8 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Wagen auf der Staatsstraße zwischen Mertingen und Lauterbach unterwegs, als er laut Polizeibericht aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn kam und einen entgegenkommenden Lastkraftwagen streifte, an dessen Steuer ein 62-Jähriger saß.

Das Auto muss abgeschleppt werden

Nach der Kollision schleuderte das Auto des 20-Jährigen in den linken Straßengraben. Dabei wurde auch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus Wertingen gefahren. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Sattelzugfahrer verursacht in Wertingen 6000 Euro Sachschaden

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Nachmittag in Wertingen. Ein 63-jähriger Fahrer eines Sattelzugs wollte gegen 17 Uhr in der Staße „Am Mühlanger“ auf ein Firmengelände einfahren. Er steuerte nach Angaben der Polizei aber die Einfahrt zu eng an und beschädigte mit dem Sattelauflieger eine Thujahecke sowie den dortigen Zaun. Dabei entstand insgesamt ein Gesamtschaden von zirka 6000 Euro. (AZ)