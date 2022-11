Bekommt Lauterbach einen Stellplatz für Wohnmobile?

Plus Die Buttenwiesener Gemeindevertreter begrüßen den Plan eines Investors – denn Wohnmobilisten besitzen den Ruf, unkomplizierte und saubere Gäste zu sein.

Der Gemeinderat Buttenwiesen überlegt, auf dem ehemaligen Sportplatz am Lauterbacher Freibad einen Wohnmobilstellplatz einzurichten. Deshalb hatte Bürgermeister Hans Kaltner einen Experten eingeladen: Thomas Nowack von der Firma Camping-Car Park stellte am Montag ein Konzept vor, das der Gemeinde bei minimalem Aufwand jährlich rund 10.000 Euro Gewinn verspricht.