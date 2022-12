Besinnliche Stunden im Zehentstadel

Peter Weiß und der Lauterbacher Dreigesang sind an diesem Abend mit dabei

Der Kleinkunstbühne Lauterbach hat für einen stimmungsvollen Abend am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr im Zehentstadel Pfaffenhofen den Schauspieler und Sprecher des Bayerischen Rundfunks, Peter Weiß, gewonnen. Nicht weniger bekannt im Schwäbischen sind der Lauterbacher Dreigesang, ausgezeichnet mit der "Schwäbischen Nachtigall", und Uwe Rachuth mit seinem Musikensemble, das immer wieder neue Impulse in der Volksmusik setzt. Wer der Hektik der Vorweihnachtszeit zwei Stunden lang entfliehen will, ist an diesem Abend im Zehentstadel gut aufgehoben.

Schmankerl der Brettl-Frauen

Entspannung und Vorfreude auf die "stade Zeit" werden durch die Schmankerl der Brettl-Frauen noch gesteigert. Karten zu 16 Euro sind im Vorverkauf in der Stadtapotheke Wertingen, bei Lotto-Eisele in Buttenwiesen, im Naturladen Beutmüller in Meitingen und telefonisch unter 08274/691622 erhältlich. Die Feuerwehr regelt den Verkehr rund um den Zehentstadel. Der Anrufbeantworter ist immer geschaltet. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. (AZ)