Betrunkener Autofahrer kommt bei Lauterbach von der Straße ab

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwoch in einer Kurve bei Lauterbach von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann hatte laut Polizei mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

Erheblicher Sachschaden ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Lauterbach entstanden. Ein 44-Jähriger war gegen 6 Uhr mit dem Auto auf der Staatsstraße 2027 bei Lauterbach unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Wagen des Mannes ins Schleudern und prallte beim Gegenlenken gegen die rechte Leitplanke.

Totalschaden am Auto in Höhe von etwa 15.000 Euro

Durch den Aufprall entstand am Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei rund 2000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer nach Angaben der Polizei einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (AZ)