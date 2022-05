Das Freibad in Lauterbach öffnet wieder

Plus Die Gäste dürfen sich nach einer längeren Pause und einer Sanierung auf einige Verbesserungen freuen. Für Kinder gibt es nun einen Spielplatz und für die Erwachsenen ein neues Angebot.

Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Zwischen dem 15. Mai und dem 1. Juni soll das Freibad im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach eröffnet werden. Das berichtete Bürgermeister Hans Kaltner. Wer gerade vor Ort ist, sieht im Bereich um das Freibadgebäude eine große Baustelle. Vieles wird anders sein als 2019. Corona und die zugehörigen Auflagen machten den Betrieb des Freibads aufgrund der Enge im Gebäude unmöglich, also haben die Lauterbacher die Zeit zur Renovierung genutzt.