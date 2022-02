Lauterbach

Der Lauterbacher Faschingsumzug fällt aus

Der Bayerische Ministerpräsident hatte beim vorerst letzten Faschingsumzug 2019 in Lauterbach einen großen Auftritt. Die passenden langen Ohren waren ihm schon gewachsen: Söder wollte, zumindest beim Gaudiwurm, mit seiner „Bavaria One“ in den Weltraum.

Plus Der 2021 abgesagte Gaudiwurm sollte in diesem Jahr nachgeholt werden. Wegen Corona kann das Spektakel aber nicht stattfinden. Das Zusamtal-Dorf plant aber dennoch eine große Veranstaltung.

Von Ulrike Walburg

Auch in diesem Jahr wird es in Lauterbach keine Faschingsgaudi geben. Der legendäre Lauterbacher Faschingsumzug (hier finden Sie eine Bildergalerie vom Gaudiwurm 2019) fällt wegen Corona erneut ins Wasser. „Wir hatten vergangenes Jahr schon damit geliebäugelt, im Jahr 2022 den Umzug von 2021 nachzuholen“ sagt Thomas Schretzmeir für die Organisatoren. Noch bis in den November hinein, hatte der Veranstalter, die Freiwillige Feuerwehr, gehofft, dass in diesem Jahr der legendäre Faschingsumzug doch noch stattfinden kann. Doch wie schon im vergangenen Jahr, wird sich auch in diesem Jahr der Gaudiwurm nicht durchs untere Zusamtal schlängeln. „Die Inzidenzen und die überlastete Krankenhausbelegung gaben für uns den Ausschlag zur Entscheidung, den Faschingsumzug in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen“ begründet Martin Süßner, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach, die Absage für den in der Region überaus beliebten Faschingsumzug.

