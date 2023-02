Die Lauterbacher Wehr ehrt ihre Mitglieder

Ehrungen standen bei der Versammlung der Feuerwehr Lauterbach an. Kommandant Stefan Kratzer, Vorstand Martin Süßner und Kreisbrandmeister Daniel Riegl überreichten die Urkunden an die Mitglieder, die der Feuerwehr zehn, 25 oder 40 Jahre angehören. Ausserdem fand die Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden an, da die bisherige Vorsitzende, Susanne Vorwalter ihr Amt aus familiären und beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt hat. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Andreas Schmid, der auch stellvertretender Kommandant ist, gewählt. Erste Reihe von links: Daniel Riegl, Martin Süßner, Susanne Vorwalter, Thomas Schretzmeir,Martin Scherer, Fabian Keis, Schriftführerin Kathrin Gallenmiller, Stefan Kratzer. Zweite Reihe von links: Markus Zupanac, Andreas Schmid, Alexander Kiebler, Thomas Kienmoser, Georg Deißer, Thomas Schretzmair. (AZ)