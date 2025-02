Die Vorbereitungen für den Lauterbacher Gaudiwurm sind in vollem Gange

Anspannung und Vorfreude sind bei den Organisatoren und Wagenbauern des diesjährigen Lauterbacher Faschingszugs zu erkennen. Wie Thomas Schretzmeir, der Leiter des 20-köpfigen Organisationskomitees der Feuerwehr, berichtet, kann nach den bisherigen Anmeldungen schon gesagt werden, dass der Umzug am Faschingssonntag wohl der größte aller bisherigen Umzüge in Lauterbach sein wird.

Die teilnehmenden Gruppen kommen vorwiegend aus allen Buttenwiesener Ortsteilen, aber auch aus den umliegenden Gemeinden. Auch dieses Jahr setzt man in Lauterbach wieder auf eigene Akzente, weshalb oftmals vom „besonderen Umzug“ gesprochen wird. Dieser findet übrigens nur alle zwei Jahre statt.

Icon Galerie 78 Bilder Der Bürgermeister kriegt sein Fett weg, und Rastafaris feiern die Cannabis-Legalisierung: Der Umzug in Lauterbach ist ein Highlight der Faschingssaison.

Die Organisatoren legen 2025 wieder Wert darauf, dass die Wagen nur von kleinen Schleppern, meist Oldtimern, gezogen werden. Außerdem nehmen keine lauten und übergroßen Partywagen teil. Ein weiterer besonderer Aspekt in Lauterbach: Es werden keine Prinzenpaare und Garden dabei sein, dafür aber Wagen und viele Fußgruppen, die aktuell politische und kuriose Themen in deftiger Form „ausspielen“. Dabei wird unter anderem ein Blick hinter die Mauern einer berüchtigten schwäbischen JVA geworfen und es gibt einen Wagen zum Thema Brückeneinsturz von Dresden. Auch rücken viele heiße lokale Themen in den Fokus, wie die Krankenhaussituation im Landkreis Dillingen oder die Dauerbaustelle der Buttenwiesener Ortsdurchfahrt.

All das werde humorvoll beleuchtet, wie Thomas Schretzmeir verrät. Unter den Musikgruppen, die den Zug begleiten, werden dieses Jahr auch wieder die Musikkapellen aus Buttenwiesen und Unterthürheim sein. An zwei Standorten wird der Gaudiwurm wieder humorvoll kommentiert und erläutert.

Die Teilnehmerliste sei bereits sehr umfangreich. Falls noch weitere Gruppen interessiert sind, mit einem lustigen Wagen oder als Fußgruppe teilzunehmen, können sich diese bei Thomas Schretzmeir unter der Nummer 01779242986 melden. Der Umzug startet am Sonntag, 2. März, um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Lauterbach und endet am Schulhofgelände, wo sich das Faschingstreiben fortsetzt. (AZ)